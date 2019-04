Un cadeau de rêve: il dépense près de 12,5 millions d’euros en diamant pour sa fille

Un Japonais a acheté pour sa fille aînée un diamant de 88 carats, d'une pureté rare, pour 10,6 millions de livres (environ 12,5 millions d'euros) lors d'une vente aux enchères qui s'est tenue mardi 2 avril à Hong-Kong. Il a donné à la pierre précieuse le nom de «Manami Star», le prénom de sa fille, rapporte le quotidien britannique The Daily Mail.

Ce gros diamant de la taille d'une noix et ne présentant aucune imperfection est considéré comme. Il est l'un de trois diamants ovales de plus de 50 carats à apparaître à une vente aux enchères.

La pierre fait partie d'un sous-groupe rare, connu sous le nom de Type Iia, considéré comme celui ayant le plus de valeur et présentant la plus grande pureté dans le monde car la pierre ne contient peu ou pas d'atomes d'azote dans sa structure en cristal.

Eddie LeVian, président-directeur général du bijoutier Le Vian, a qualifié ce diamant de «spectaculaire».

«En considérant les réserves limitées de diamants de haute qualité, certains mineurs creusent plus profond pour les diamants et c'est économiquement réalisable seulement quand les prix de diamants montent», a-t-il ajouté cité par The Daily Mail.

La vente de 200 articles au Centre d'Exposition et de Convention de Hong-Kong comprenait une gamme diverse de diamants blancs, colorés, et d'autres pierres précieuses et bijoux.