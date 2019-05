Une autre raison pour laquelle le métier d’hôtesse de l'air est dangereux

D’après la récente étude d’une compagnie d’assurance britannique, plus du tiers des hôtesses de l’air et des stewards ont déjà été agressés physiquement au cours de leur travail. La société tire donc la sonnette d’alarme et appelle les responsables à se pencher sur le problème.

La compagnie d’assurance britannique Direct Line Travel Insurance a questionné 100 agents de bord et plus de deux mille passagers au Royaume-Uni afin de déterminer l’ampleur du problème concernant les comportements indécents de certains passagers à l’égard des équipages, rapporte The Daily Mail.

L'étude a notamment montré que près de la moitié des agents de bord interrogés avaient été agressés verbalement par des passagers en état d'ébriété et que nombre d'entre eux avaient été agressés physiquement et sexuellement.

Les hôtesses de l’air et des stewards indiquent que certains passagers boivent tellement d’alcool pendant le vol qu’il leur est difficile de descendre de l’avion sans aide. Ainsi, 68% d’entre eux ont dû faire face au cours de leur travail à des passagers abusant des boissons alcoolisées.

Plus du tiers, soit 38%, ont été maltraités physiquement et 7% ont été violés. 46% des agents de bord ont quant à eux été abusés verbalement.

L’un des auteurs de l’étude, Tom Bishop, qui travaille pour Direct Line Travel Insurance, s’est dit choqué par ces résultats.

«Il est déplorable de réaliser que les hôtesses de l’air et des stewards soient forcés de subir le comportement indécent de certains passagers en état d’ébriété. Les passagers sont tenus de ne pas boire dans la mesure du possible pour que le vol soit agréable non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres», a conclu M. Bishop.