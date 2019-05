Comment détecter une carence en vitamine C et quels en sont les risques

La vitamine C est nécessaire pour une croissance et un développement normaux et il existe un signe majeur sur la peau qui témoigne d’une carence potentielle en cette vitamine, suggèrent des médecins.

Une carence en vitamine C peut affecter la réparation des tissus du corps. Un signe majeur de votre carence en vitamine C est la manière avec laquelle votre peau guérit après une blessure. Dans le cas d’une mauvaise guérison, vous devez peut-être en prendre davantage. Avoir une ecchymose pendant une longue période après une blessure est donc un signe de carence en vitamine C, indique le journal The Daily Express.

Les facteurs de risque les plus courants provoquant une carence en vitamine C sont une mauvaise alimentation , l'alcoolisme, l'anorexie, une maladie mentale grave, le tabagisme et la dialyse.

Le manque de vitamine C peut mener au scorbut. La vitamine C est importante pour votre système immunitaire et des recherches ont également montré que si vous avez un bon niveau de vitamine C quand vous faites de l'exercice, vous brûlerez 30% de gras en plus que si vous aviez un faible niveau de vitamine C, affirment les chercheurs. Lorsque vous êtes stressé, votre corps utilise davantage de vitamine C.

Des experts recommandent aux adultes de prendre environ 40 milligrammes de vitamine C par jour, mais vous devriez pouvoir vous en procurer avec votre alimentation quotidienne, à condition que vous suiviez un régime équilibré avec une bonne quantité de fruits et de légumes.