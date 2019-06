Accusé de viol par une Brésilienne, Neymar dément et évoque une «tentative d’extorsion»

Neymar, la star du PSG, a été accusé de viol par une jeune femme brésilienne qui a déposé une plainte à Sao Paulo. Elle assure avoir été victime d'abus sexuels le 15 mai dernier dans un hôtel parisien, ont révélé le 1er juin plusieurs sites brésiliens.

L'attaquant de 27 ans, selon cette femme dont l’identité n’a pas été divulguée, aurait d’abord été en contact avec elle sur les réseaux sociaux, puis l’aurait invitée par l’intermédiaire d’Instagram à venir à Paris , les billets d'avion et l’hôtel étant payés par l’un de ses assistants. La plaignante serait arrivée dans la capitale française le 15 mai et aurait été violée le jour même.

À l’hôtel Sofitel Paris Arc de Triomphe, elle aurait reçu Neymar, «apparemment ivre», vers 20 heures. Elle l’accuse d'avoir «fait usage de violence pour avoir une relation sexuelle (…) sans son consentement». Elle aurait ensuite quitté Paris le 17 mai, «émotionnellement perturbée».

De son côté, l’athlète, dans un communiqué, a déclaré avoir été victime «d'une tentative d'extorsion» de la part d’un avocat de Sao Paulo qui représente, selon lui, les intérêts de la plaignante.

«Face à cet événement regrettable, illégal et scandaleux, nous rejetons complètement les accusations injustes et, surtout, la dénonciation par la presse d’une situation extrêmement négative», ont déclaré les avocats du joueur. «Toutes les preuves de la tentative d'extorsion et du "non-viol" doivent être soumises aux autorités en temps voulu», ont-ils ajouté.

🚨🚨 #NeymarJr réfute les accusions de viol dont il fait l’objet et dénonce une « tentative d’extorsion » dans un communiqué publié ce dimanche. #PSG pic.twitter.com/NyFt3tFsXQ — Christophe Remise (@CRemise77) 2 juin 2019

​«C'était un piège», a lancé Neymar dans une vidéo postée sur Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 3n310ta 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) 1 Июн 2019 в 7:44 PDT

Il y annonce entre autres, annonce Le Figaro: «Je suis accusé de viol. Un mot lourd, une chose très grave. Vous connaissez mon caractère, ma nature. Vous savez que je ne ferais jamais une telle chose. (…) Ce qui s'est passé était totalement l’inverse de ce qui est dit. Je suis très en colère. (…) Ce qui s’est passé est une relation entre homme et femme, entre quatre murs. Quelque chose qui se passe avec chaque couple. Le lendemain, rien ne s'est passé. (…) C'est triste de voir que le monde est comme ça. Qu'il y a des gens qui veulent profiter, extorquer. (…) J'espère que la justice examinera les messages et verra ce qui s'est réellement passé. (…) C'était un piège et je suis tombé dedans. Ça me servira de leçon à partir de maintenant.» Et de dévoiler les correspondances qu'il a entretenues avec la plaignante, y compris des photos.