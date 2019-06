Le leader de Rammstein aurait cassé la mâchoire d’un «fan»

Le chanteur du groupe allemand Rammstein, Till Lindemann, espérait prendre une bière en compagnie de son ami et d’une connaissance dans le bar d’un hôtel à Munich, lorsqu’un autre client insulte la femme l’accompagnant, d’après Bild. Tout s’est alors enchaîné très vite et Lindemann est désormais accusé de coups et blessures.

Le groupe de rock le plus connu d’Allemagne, Rammstein, est actuellement en grande tournée à travers le pays. Il a enthousiasmé ce week-end à Munich pendant deux jours au moins 140.000 fans au Stade olympique et a donné une prestation à Dresde en milieu de semaine. Or, la tournée a failli dégénérer à l’hôtel Bayerischer Hof de Munich où le leader du groupe Till Lindemann a eu une altercation violente avec un autre client de l’hôtel. D’après le tabloïde Bild, le chanteur lui a cassé la mâchoire.

Lindemann buvait alors une bière avec un ami et une connaissance au bar de l’hôtel. Il ne voulait pas être dérangé et avait auparavant refusé de prendre un selfie avec ce client impudent. Toujours selon le journal, le même homme a insulté plus tard dans la soirée la femme accompagnant Lindemann

«Il m’a dit en anglais: "Je paierai le double pour toi". Je voulais lui jeter mon verre directement à la figure, mais Till est intervenu et lui a demandé s’il venait de me traiter de prostituée et a exigé des excuses», a-t-elle confié au Bild.

À en croire cette connaissance du chanteur, le client a alors serré les poings et a proposé au chanteur de régler ce problème à l’extérieur, devant la porte. «Puis, tout est allé très vite», selon elle, «Till l’a frappé au visage avec le coude».

La police enquête maintenant pour agression et voies de fait. Le client de l’hôtel, âgé de 54 ans, a déjà porté plainte. Contacté par Bild, le chanteur s’est abstenu de tout commentaire.