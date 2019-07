«Zero waste» en Russie: mode de vie «compostable» et sans plastique - vidéo

À Moscou et dans sa banlieue vivent plus de 19,8 millions de personnes qui produisent chaque année plus de 11 millions de tonnes de déchets. Mais depuis quelque temps, de nombreux moscovites tendent à un mode de vie plus écologique – Zero Waste (zéro déchet). Sputnik a passé une journée dans la capitale russe avec ces personnes.

Zéro déchet est une stratégie holistique de réduction de la quantité de déchets produits à l’heure de l’ère industrielle. Sputnik a tout d’abord été invité chez une zerowasteuse convaincue s’appelant Olga, qui a pour l’occasion présenté son appartement et expliqué comment vivre en mode Zero Waste.

Puis Sputnik est entré dans le Zero Waste Shop, le premier magasin de ce genre à Moscou, où il est possible d’acheter des produits écologiques et réutilisables, où on explique comment consommer avec modération et respecter la planète.