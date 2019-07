Quand le Président ukrainien repousse énergiquement son ministre de la Défense - vidéo

Lors de la visite d’une base vie expérimentale pour militaires, le chef de l’État ukrainien a bousculé son ministre de la Défense, Stepan Poltorak, qui se rapprochait de lui. La vidéo de l’incident a été publiée sur YouTube.

Les raisons d’un tel comportement n’ont pas encore été précisées, mais le site ukrainien Obozrevatel constate que le Président s’entretenait avec le chef d’état-major général, Rouslan Khomtchak, le chef adjoint du Bureau présidentiel, Rouslan Riabochapka, et un troisième homme.

«À un moment donné, Zelensky s’est brusquement retourné et a repoussé Poltorak qui venait de s’approcher de lui. Toutefois, un peu plus tard, il a entendu, tout sourire, le rapport du ministre de la Défense et lui a familièrement donné un tape dans le dos», précise le site.