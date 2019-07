Comment les chasseurs de chiens empoisonnent les animaux

Le président de la Fédération canine russe Vladimir Goloubev a expliqué à Sputnik que les chasseurs de chiens utilisent généralement des produits contre la tuberculose pour les empoisonner, et qu'une piqûre de vitamine B6 peut aider l'animal à survivre.

«Les chasseurs de chiens utilisent le plus souvent des produits antituberculeux qui sont une puissante neurotoxine pour les chiens. L'empoisonnement se produit en avalant ou en léchant l'appât. Les premiers signes sont le tremblement, l'allure instable, la nausée et la bave abondante. Suivis par la perte de coordination et des spasmes généralisés très forts, des mugissements et une perte de connaissance. L'antidote, la pyridoxine hydrochloride (vitamine B6), est injectée à des doses maximales: 0,5-1 millilitre par kilogramme de masse corporelle. Ainsi que de la Prednisolone ou la dexaméthasone à une dose de 0,5-3 millilitres. Pendant que le chien est conscient: enterosgel, huile de vaseline», explique Vladimir Goloubev.

Cependant, indique l'expert, ces derniers temps les chasseurs de chiens utilisent de plus en plus souvent non plus des produits purs, mais leurs combinaisons, notamment ralentissant la réaction toxique de l'organisme. C'est fait pour qu'il soit impossible de sauver le chien. «Au final, l'organisme absorbe entièrement le poison et l'animal peut soudainement mourir en convulsant», déclare Vladimir Goloubev.

Il appelle tous les propriétaires de chiens à s'adresser rapidement à un vétérinaire en cas d'empoisonnement. «Le plus tôt est le mieux: chaque minute compte», souligne l'expert.

Le meilleur moyen de protéger son chien consiste à lui apprendre à ne rien manger dans la rue et à le promener museler. «De plus, il faut choisir des endroits peu fréquentés et n'amener en aucun cas son chien sur les sites de sport et pour enfants», conclut l'expert.