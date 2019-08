Un avion de la chanteuse Pink prend feu après l’atterrissage – images

L’aéronef privé transportant à son bord une partie de l’équipe de la chanteuse Pink a pris feu après son atterrissage à l’aéroport d’Aarhus, au Danemark, rapporte la presse, se référant aux déclarations des organisateurs du concert.

Au moment de l’incident, précise DR (Danmarks Radio, l'entreprise de radio-télévision publique du Danemark) dix personnes se trouvaient à bord de l’appareil, un Cessna 560XL, et tous en sont sortis indemnes.

La chanteuse américaine ne faisait pas partie des passagers de l’avion en provenance d’Oslo où la veille elle avait assuré son concert.

Plane reportedly carrying singer Pink's crew crashes after landing at Denmark airport https://t.co/bKh66gJCkN pic.twitter.com/JcO8OxeBIt — CBS News (@CBSNews) August 6, 2019

​Pas de craintes pour le concert

Demain mercredi 7 août, l’artiste connue pour des tubes tels que What About Us et Just Like A Pill donnera un concert à Horsens, au Danemark.

Claus Visbye, représentant de la société organisatrice, promet que le spectacle aura bien lieu car aucun membre de l’équipe n’a été blessé.

«Nous prévoyons que le concert se tiendra comme prévu», a-t-il déclaré.