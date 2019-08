Une Tesla transportant des enfants s’enflamme à Moscou et fait des blessés – vidéo

Un véhicule Tesla a pris feu après être entré en collision avec une dépanneuse de marque Gazelle sur la voie périphérique automobile de Moscou le 10 août à 21h00. Un père et ses deux enfants se trouvaient à bord de la voiture électrique. Ils ont tous été hospitalisés en urgence.

Déroulement de l’accident

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве "Тесла" на МКАД https://t.co/G4MLThDdVm pic.twitter.com/z4gDuqC4g1 — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) August 10, 2019

La collision a eu lieu à proximité de la localité de Mosrentgen.

Selon la télévision russe, la voiture électrique roulait en mode pilotage automatique et n’a pas détecté le véhicule stationnant devant, qui était en panne et attendait d’être chargé sur une dépanneuse. La Tesla a foncé dedans, étant projetée dans les airs puis s’enflammant.

Le conducteur, le businessman et scientifique Alexeï Tretiakov, a été gravement blessé. Il serait actuellement dans le coma en plus d’avoir une fracture à la jambe et une contusion à la poitrine. Les enfants souffrent de traumatismes crâniens, de contusions et de légères blessures.