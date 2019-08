Une Iranienne rend hommage à ses «héros» nationaux grâce au Livre Guinness des records

Le courage et le martyre des 175 hommes-grenouilles éclaireurs iraniens morts en service, sous une pluie de balles et les bras liés derrière le dos, pendant la guerre irano-irakienne ont inspiré Akram Konari Del. L’une des premières femmes plongeuses-sauveteuses et plusieurs fois championne de natation en Iran et a ainsi nagé pendant 175 minutes, les bras liés derrière le dos.

«C’est justement leur courage qui m’a poussée à le faire, et j’ai voulu immortaliser ainsi les noms de nos héros», a expliqué à Sputnik la jeune Iranienne.

Et d’ajouter qu’elle envisageait de faire porter dans les six mois à venir son record au Guinness Book des records.

«J’ai toujours senti devoir exploiter au mieux mon potentiel. Aussi, me suis-je assigné pour objectif de nager 5.065 mètres en 175 minutes et d’être portée dans le Guinness Book des records. Nager une telle distance en ce délai, les bras liés derrière le dos, est une tâche extrêmement difficile, pratiquement tout dépendant des bras dans la natation», a expliqué la jeune femme.

© Photo. Instagram/Akram Konaridil La nageuse iranienne Akram Konari Del

Akram a déclaré qu’en établissant son record, elle pensait à ces 175 hommes-grenouilles éclaireurs iraniens qui remplissaient avec courage, les bras liés derrière le dos, leur devoir envers leur pays sous des rafales de balles et une pluie d’éclats d’obus.

«Le prix de l’inscription dans le Guinness Book des records est très élevé. […] Les limitations concernant les femmes en Iran pose un autre problème de taille, mais j’espère toutefois pouvoir faire figurer finalement mon record dans le Guinness Book des records», a conclu la nageuse.