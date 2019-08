Microsoft confirme avoir écouté ses utilisateurs via Cortana et Skype

Microsoft a officiellement confirmé qu’elle écoutait et enregistrait certaines conversations d’utilisateurs de Skype et de l'assistant vocal Cortana. Après cela, la société a mis à jour les dispositions de sa politique de confidentialité qui précisent désormais que des employés et sous-traitants de Microsoft peuvent écouter des enregistrements réalisés par Cortana et Skype Translator, rapporte le site Motherboard.

«Sur la base des nombreuses questions posées, nous sommes parvenus à la conclusion qu'il serait préférable d'indiquer que les employés analysent de temps en temps un nouveau contenu», explique la société Microsoft.

Motherboard a noté que la phrase suivante avait été ajoutée aux informations de confidentialité de l'assistant vocal Microsoft: «Lorsque vous parlez à Cortana ou à d'autres applications utilisant les services vocaux Microsoft, la société sauvegarde une copie de votre enregistrement audio».

Ces derniers mois, plusieurs grandes entreprises informatiques ont reconnu qu’elles écoutaient certains messages de leurs utilisateurs. Ils expliquent tous qu’il est nécessaire d’améliorer leurs assistants vocaux ou d’autres services.

L'une des dernières sociétés impliquées était Apple. La société avait engagé des sous-traitants qui pouvaient écouter les enregistrements des conversations d’utilisateurs via l'assistant vocal Siri. L'assistant pouvait être activé accidentellement et enregistrer des données confidentielles, telles que des adresses de clients ou des informations médicales. Après qu’Apple a fait l’objet d’un recours collectif pour cette violation, le groupe a temporairement suspendu sa coopération avec les sous-traitants.