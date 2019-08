Un alligator découvert dans le pantalon d’une passagère d’un véhicule lors d’un contrôle routier

Une surprise attendait des officiers de police du Comté de Charlotte, en Floride, qui ont arrêté un véhicule pour avoir grillé un stop. La passagère, âgée de 26 ans, transportait une quarantaine de tortues dans un sac et un bébé alligator, rapporte USA Today.

L’arrestation tout à fait ordinaire d’un véhicule aux États-Unis a donné lieu à une découverte surprenante. La passagère cachait dans son pantalon un bébé alligator d'une trentaine de centimètres de long, selon USA Today.

«Venu vers elle»

La femme a en outre avec elle plus de 40 tortues dans un sac aux couleurs des Tortues Ninjas. Selon les explications du couple, ils sont sortis «ramasser des grenouilles et des serpents dans un passage souterrain à proximité». Et l’alligator, selon elle, «était venu vers elle».

La police a aussitôt transmis l'affaire à la Florida Fish and Wildlife Commission.

Le 14 août, la jeune femme a été jugée et a plaidé coupable. Elle a été condamnée à 24 mois de probation et 200 heures de travaux publics. En outre, elle est obligée de faire un don de 450 euros (500 dollars) à la Florida Fish and Wildlife Commission.

Le conducteur va aussi être jugé pour ne pas avoir respecté le stop.