Apporté de Russie, un crocodile de Fidel Castro mord un retraité en Suède

Les faits se sont déroulés mardi 20 août lors d’une soirée organisée à l’aquarium Skansen de Stockholm. Un retraité septuagénaire a été mordu au bras par un crocodile qui appartenait autrefois au dirigeant cubain Fidel Castro.

«Il avait le bras du mauvais côté de la vitre de sécurité et a ensuite été mordu par l'un des crocodiles», a déclaré un policier à l'agence de presse suédoise TT.

L'homme a été mordu après être monté à la tribune pour faire un discours dans une partie de l’aquarium adjacente à l’enclos du crocodile.

«Il était debout, le dos contre les crocodiles, le bras tendu au-dessus de la barrière de protection lorsque le crocodile l'a mordu», a déclaré un porte-parole de Skansen dans un communiqué, décrivant l'attaque comme un «accident tragique».

«La gravité de la blessure est actuellement inconnue», ajoute le communiqué. «L'incident a été automatiquement signalé à la police et l'homme a été transporté à l'hôpital.»

Mikael Pettersson, officier de police, a constaté le drame: «Il avait de nombreux bandages quand nous sommes arrivés sur les lieux.»

Cuba, Moscou, Stockholm

L’aquarium Skansen possède deux crocodiles cubains, l'espèce de crocodile la plus rare et la plus agressive de la planète, nommés Castro et Hillary.

Les reptiles ont commencé leur vie à Cuba avant d’être offerts au cosmonaute soviétique Vladimir Shatalov par Fidel Castro alors qu’ils étaient encore bébés en 1974 comme signe de solidarité communiste entre Cuba et l'URSS.

Il les a gardés dans son appartement de Moscou jusqu'à ce qu'ils soient devenus trop grands. Le cosmonaute a offert les reptiles au zoo de la ville en 1981.

Faute d'installations adéquates pour prendre soin des crocodiles, ils ont été transférés de Moscou à Skansen la même année.