Elles sont sauvées par leurs chiens qui leur détectent un cancer

L’histoire de la Londonienne Emma Smith prouve que parfois votre chien peut vous sauver la vie, non seulement en vous protégeant contre un malfaiteur mais en vous détectant un cancer.

Tout a commencé lorsqu’elle a pris pour ces deux garçons un chiot qu’ils ont nommé Charlie. Charlie avait à peine quelques mois quand il s’est mis à sauter sur le côté droit de la poitrine d’Emma. La femme a pensé d’abord qu’elle avait laissé tomber de la nourriture sur son t-shirt, mais le comportement de Charlie n’a pas changé.

Au cours des mois suivants, Charlie est devenu obsédé par le sein droit d’Emma profitant de chaque occasion pour le renifler.

«Je commençais à être inquiète et je sentais de plus en plus qu’elle essayait de me dire quelque chose, alors j’ai décidé d’examiner mes seins. C’est alors que j’ai trouvé un petit épaississement, j’ai été horrifié et j’ai passé mes doigts dessus, encore et encore, pour être sûr que je ne me trompe pas. Mais c’était bien là», raconte-t-elle à Daily Mirror.

Ainsi, grâce à Charlie, le cancer du sein d’Emma a été dépisté à un stade précoce et les médecins ont réussi à la soigner à temps.

La médecin Claire Guest raconte une histoire similaire. Un jour, son labrador Daisy a commencé à frotter sa poitrine, ce qui l'a finalement obligée à se rendre dans une clinique où les médecins lui ont diagnostiqué un cancer du sein.

Après un traitement réussi, Claire a décidé que Daisy pourrait aider d'autres personnes. Elle a créé le programme caritatif Medical Dogs impliquant des chiens capables d’identifier des tumeurs. Quant à Daisy, âgée de 10 ans, elle a reçu une médaille de la Croix-Bleue britannique pour avoir détecté un cancer à plus de 550 personnes.