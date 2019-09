Les races de chiens préférées des Français listées par la Société Centrale Canine

Cinq races de chiens ont les faveurs des Français parmi toutes les autres, selon le classement publié par la Société Centrale Canine. La première place revient à une race qui n’est pas d’origine française et qui détrône les bergers belges, tenants du titre depuis deux ans: le berger australien. De taille moyenne, à poils longs, c’est un chien agile, dynamique et intelligent.

Le berger belge, en deuxième position, est quant à lui connu pour être l’un des meilleurs chiens de garde ainsi que pour sa fidélité à son maître.

Vient ensuite, le Staffordshire bull terrier, une race britannique qui était à l'origine un chien de combat contre des taureaux, d’où son nom. Têtu, courageux et agressif, il est en même temps affectueux avec ses proches.

Les deux dernières places de ce classement des cinq races de chiens préférées des Français sont prises par le golden retriever et le berger allemand. Les premiers, très sociable, sont de vrais joueurs et apprécient beaucoup les enfants. En ce qui concerne le berger allemand, on le décrit habituellement comme actif, sportif et doté de qualités de protecteur.