Votre smartphone peut être mis sur écoute si vous avez des écouteurs Bluetooth

Une équipe de spécialistes en cybersécurité de l’université de l'Iowa et de l'université Purdue, aux États-Unis, a découvert une faille dans certains modèles de smartphones sous Android, laquelle permet aux hackers de prendre le contrôle de ces appareils grâce à des accessoires Bluetooth, notamment les écouteurs.

La faille a été découverte dans les systèmes de smartphones fonctionnant sous Android et permet de pirater ces appareils via la bande de base qui connecte les accessoires Bluetooth (comme les écouteurs, les montres connectées…). Elle permet aux hackers d’obtenir non seulement les identifiants d’un smartphone à l’insu de son propriétaire, mais également d'intercepter les appels téléphoniques, les SMS ou encore une connexion Internet.

Les spécialistes américains ont à leur tour développé une application de piratage similaire destinée à communiquer avec la bande de base et grâce à laquelle ils ont pu exécuter 14 opérations pirates sur une dizaine de smartphones différents.

10 smartphones populaires sous Android sont concernés, dont le Pixel 2, le Nexus 6P et les Samsung Galaxy S8+, Galaxy Note 2 et Galaxy S3. Mis au courant, Samsung et Google (producteur des modèles Pixel) développent déjà un correctif.

Pour exploiter cette faille, les hackers doivent se trouver à proximité de leur victime. Un appareil branché via un câble USB à votre téléphone, comme un ordinateur ou une borne de recharge, peut également ouvrir une brèche dans les systèmes de votre smartphone.