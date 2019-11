Toute une communauté Facebook ridiculise une fiancée pour un choix vestimentaire – photo

Une communauté Internet s’en est violemment prise à une jeune fiancée qui a été immortalisée sur une photo de mariage en portant des baskets, écrit le Scottish Sun.

Un post avec la photo de la mariée a été publié dans la communauté Facebook privée «It's It, I'm Shaming Wedding» («C’est ça, je me moque des mariages»). Sur la photo, la jeune femme danse avec son mari dans une courte robe blanche décorée par des plumes et dans des baskets blanches Christian Louboutin qui coûtent environ 1.000 dollars, raconte le média. L’auteur de ce post a admis dans un commentaire avoir été émue par la tenue de la fiancée.

«J’ai vu cette jeune fille une fois et elle avait beaucoup de goût en vêtements. Mais ensuite, elle a mis ses baskets avec une robe de mariée courte. Comment est-ce possible?!», a-t-elle écrit.

Ce post a rassemblé des centaines de commentaires. Les internautes commentaient la tenue inappropriée et l’association de la robe avec ces baskets, mais le prix ne les a pas non plus laissés indifférents.

«Ce sont les chaussures les plus laides que j'ai jamais vues. Pourquoi dépenser 1.000 dollars?»

«Les baskets seraient sympas si elles étaient serties de cristaux ou de quelque chose d'autre...»

«La robe est laide. Non aux baskets et aux mocassins.»

Soulignant le choix douteux des chaussures de son mari, un internaute a écrit: «On dirait qu'il porte des pantoufles.»

Toutefois, de rares utilisateurs dans les commentaires ont salué ce choix. «Je l’aime bien!», a écrit une internaute.