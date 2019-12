Deux longs-métrages français dans le top 10 des meilleurs films de 2019, selon The Hollywood Reporter

Le classement des 10 meilleurs films de 2019 a été dévoilé par un critique de cinéma américain. En tête de la liste se trouve Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, puis viennent Uncut Gems et Les Filles du Docteur March. Deux œuvres françaises, à savoir Portrait de la Jeune Fille en Feu et Les Misérables, y figurent également.

Todd McCarthy, critique cinématographique principal du Hollywood Reporter, a dressé le top 10 des meilleurs films de 2019.

En première position se trouve Once Upon a Time in Hollywood réalisé par Quentin Tarantino avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt dans les rôles principaux. Vient ensuite le thriller criminel Uncut Gems avec Adam Sandler, qui, selon McCarthy, incarne à l'écran un «portrait époustouflant de confiance en soi et de haine de soi».

La troisième place est occupée par Les Filles du Docteur March de Greta Gerwig, considéré par le critique comme la meilleure adaptation du roman de Louisa May Alcott.

Suivent The Irishman, film testamentaire de Martin Scorsese, ainsi que le français Portrait de la Jeune Fille en Feu, lequel a remporté le prix du Meilleur scénario au dernier festival de Cannes.

Le top 10 se conclut avec le drame The Last Black Man in San Francisco, présenté au festival de Sundance 2019, Le Mans 66, dans lequel Christian Bale étincelle en pilote casse-cou, le film de guerre 1917 signé par Sam Mendes (Les Sentiers de la Perdition), Les Misérables du réalisateur français Ladj Ly et le documentaire scandinave Cold Case Hammarskjöld.