Le dessin animé russe Masha et Michka bat un nouveau record

Le dessin animé russe Masha et Michka, déjà inscrit au Livre Guinness des records, attire un large public anglophone et hispanophone, alors que des chaînes YouTube de la série d’animation ont atteint 10 millions d’abonnés chacune, selon le service de presse de la société Animaccord.

Les chaînes officielles sur YouTube du dessin animé russe Masha et Michka en anglais et en espagnol ont atteint 10 millions d’abonnés chacune, a informé le service de presse de la société Animaccord. Grâce à cela, elles ont reçu un Trophée de créateur Diamant.

«Les deux chaînes officielles de Masha et Michka sur la plateforme YouTube, en anglais et en espagnol, qui répètent le succès de la chaîne russe en 2017, ont dépassé les 10 millions d'abonnés cette semaine. Le portail YouTube donne aux chaînes, dont le nombre d'abonnés atteint 10 millions, un Trophée de créateur Diamant (Diamond Creator Award)», a précisé le service de presse.

Un représentant d'Animaccord a tenu à souligner que Masha et Michka était devenue la première série d’animation russe dont les chaînes en langues étrangères ont obtenu un tel public sur YouTube et sont largement reconnues parmi les utilisateurs anglophones et hispanophones de la plateforme.

Les succès précédents

En 2019, Masha et Michka a célébré sa décennie. À ce jour, le dessin animé a été traduit dans 36 langues et est diffusé dans plus de 100 pays. En novembre 2019, Masha et Michka est rentré dans le top 5 des productions pour les enfants les plus demandées au monde, selon une étude indépendante Parrot Analytics.