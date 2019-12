Un nouveau film sur Harry Potter? Des journalistes prétendent en savoir le synopsis

Le studio Warner Bros produirait un nouveau film Harry Potter. Selon des informations obtenues par des journalistes du site We Got This Covered, l’intrigue se déroulerait 20 ans après Les Reliques de la Mort et porterait sur la fille de Voldemort.

Des journalistes du site We Got This Covered prétendent savoir qu’un nouveau film de la saga Harry Potter est envisagé par la Warner.

Il s’agirait d’une suite des huit parties de la saga qui se déroulerait 20 ans après la fin des Reliques de la Mort. Une grande partie du casting original devrait de plus être de retour.

La trame centrale de ce nouveau long-métrage porterait sur la fille de Voldemort, laquelle tenterait de ressusciter son diabolique père.

Une éventuelle série

En outre, ce film marquerait le début d’une série centrée sur Albus Severus, le plus jeune fils du sorcier à lunettes . Celui-ci apparaît brièvement durant l'épilogue des Reliques de la Mort et occupe une place de premier plan dans la pièce de théâtre Harry Potter et l’Enfant maudit.

Selon le site, le studio espère positionner Albus comme un nouveau protagoniste majeur.

Le scénario serait écrit par J.K. Rowling et David Yates (L’ordre du Phénix, Les Animaux Fantastiques) reviendrait derrière la caméra.