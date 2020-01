«Née» une deuxième fois: la police marseillaise lui sauve la vie le jour de son anniversaire – image

Quatre policiers de Marseille sont venus au secours d'une femme de 53 ans qui faisait un malaise cardiaque, en plein centre-ville, le 31 décembre 2019. Leur intervention lui a sauvé la vie, relate France Info.

Des vendeurs à la sauvette aident les policiers

La femme s’est effondrée sur le marché des Capucins. Les policiers étaient en patrouille à proximité et ont été alertés par des passants. Ils ont rapidement réagi en faisant appel aux secours et ont immédiatement porté assistance à la malade, qui célébrait son anniversaire.

Les fonctionnaires, formés aux premiers secours, lui ont administré un massage cardiaque et un bouche-à-bouche. «On a réussi à la récupérer, on était contents. Finalement, on l’a perdue de nouveau: elle ne respirait plus, elle n’avait plus de pouls. On a refait des massages cardiaques et du bouche-à-bouche jusqu’à l’arrivée des pompiers, on avait réussi à la récupérer», a raconté un policier au média.

«Les vendeurs de cigarettes à la sauvette que nous contrôlons tous les jours ont formé une chaîne humaine pour nous laisser travailler et écarter les curieux», a raconté au Parisien le brigadier encadrant la patrouille.

Ces quatre policiers marseillais ont sauvé une femme en arrêt cardiaque le 31 décembre https://t.co/JyvchXE43p #Rediff — Le Parisien (@le_Parisien) 2 janvier 2020

​La femme a été hospitalisée et ses jours ne sont plus en danger.

«Finir l’année en sauvant une vie, c’est la finir en beauté», a confié l’un des agents.