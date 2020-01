Les 20 meilleurs endroits à visiter en 2020, dont Saint-Pétersbourg, selon une liste de CNN

Le site touristique américain CNN Travel a fait paraître ce 2 janvier sa sélection des meilleures destinations à visiter en 2020, classées par ordre alphabétique, dont la mer Morte, la Jamaïque ou encore la Nouvelle-Calédonie. La Russie est représentée sur la liste par l’une de ses plus belles villes, Saint-Pétersbourg.

Et si jusqu'à présent, les voyageurs souhaitant se rendre en Russie devaient faire preuve de persévérance pour remplir les formalités de visa, depuis la fin de 2019, de nombreuses nationalités peuvent l’obtenir sous forme électronique pour visiter la ville et ses environs.

CNN Travel constate qu’il est inutile de présenter l’ancienne capitale impériale de la Russie et cite avant tout le musée de l'Ermitage de renommée mondiale et l’architecture somptueuse de la ville qui attire de nombreux touristes depuis l'époque soviétique.

Été comme hiver

Le site conseille de visiter Saint-Pétersbourg notamment en été, surtout à la période des nuits blanches, aux alentours du solstice d’été. Ainsi, grâce à ses latitudes septentrionales, la ville n’est pratiquement pas plongée dans l’obscurité durant plusieurs jours.

Toutefois, Saint-Pétersbourg est tout aussi attrayante en hiver , avec la glace qui obstrue la Neva, les ponts recouverts d’un manteau de neige et le brouillard qui enveloppe la ville, présentant des images décrites dans la littérature russe classique. La chaîne rappelle également qu’il ne faut surtout pas manquer une soirée au théâtre Mariinsky ni une séance au bain russe qui alterne chaud et froid.

Et si le site ne souffle mot sur les environs de la ville, il accompagne son article d’une photo de Peterhof, le «Versailles» russe, qui compte trois cascades et 173 fontaines considérées comme une merveille puisqu'elles fonctionnent sans pompe, uniquement par gravité depuis le réservoir situé plus haut et alimenté par un réseau de canaux, de lacs et d'écluses.