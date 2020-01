Abandonné par sa propriétaire, ce chien handicapé gagne l’amour des internautes - vidéo

Des images déchirantes ont été filmées récemment par une caméra de surveillance dans la ville de São Leopoldo, au Brésil. On peut voir notamment une voiture blanche qui s’arrête près d’un trottoir après quoi sa conductrice en fait sortir deux chiens, un noir et un blanc. Elle fait ensuite remonter le premier dans la voiture, laissant le second sur le trottoir.

Ejemplo práctico de lo que es ser un reverendo hijo de put@ viralicen pic.twitter.com/2ojQmedXkv — Bernardo Seguí (@EduardoSegu3) 4 января 2020 г.

​Dès que le chien blanc, handicapé des pattes avant, tente de s’approcher de la femme, celle-ci le repousse violemment, claque la portière et repart. La vidéo mise en ligne dans les premiers jours de l’année a été largement partagée par des internautes indignés. Elle a également permis aux protecteurs des animaux locaux de retrouver l’animal et d’établir quelques détails de cette histoire.

Il s’est avéré que le chien a été abandonné deux fois le même jour: la première par la femme de la vidéo, et ensuite par son mari qui a été reconnu par le chien dans la rue. Quant à l’atrophie des pattes avant, des vétérinaires estiment qu’il s’agit d’une malformation congénitale. Toutefois, il reste encore à déterminer comment ce chien, âgé d’environ deux ans, a été soigné par ses maîtres.

L’animal se trouve à présent sous la garde du Secrétariat municipal à la protection des animaux. Les employés l’ont baptisé Tintin, évidement par référence à la célèbre bande dessinée belge dont le héros éponyme était accompagné dans ses aventures par son fox-terrier blanc, Milou.

Selon le secrétaire Anderson Ribeiro, l'animal attend d’être adopté, mais il ne sera confié qu'à ceux qui aiment et respectent vraiment les animaux, et qui s'engagent à l'accepter tel qu'il est, à prendre soin de lui et à l'aimer. Le dimanche 5 janvier, le site Clarin a écrit que des dizaines de personnes s’étaient dit prêtes à adopter l’animal.