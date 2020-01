Le code vestimentaire à bord de ces bateaux de croisière devient plus strict

Le code vestimentaire de la compagnie maritime américaine Carnival Cruises se précise, relate la société sur son site. Il est désormais interdit de porter des vêtements avec des symboles ou des images provocateurs et insultants.

«Les vêtements portés pendant la croisière ne devraient pas contenir de messages qui puissent être considérés comme offensants ou contenant de la nudité, de l'impiété, des insinuations/suggestions sexuelles. De plus, les vêtements/accessoires ne devraient promouvoir de commentaire négatif ethnique ou racial, ou haineux, ou la violence dans aucune forme», précise la fiche de renseignements des croisières.

De plus, le porte-parole de Carnival Cruises a expliqué à la presse américaine que cette décision avait été prise en raison de clients portant «des messages très menaçants» sur leurs vêtements sur d'autres croisières et destinations de vacances.

Ces messages et histoires ont incité le personnel à réfléchir à comment il pourrait gérer une situation pareille et clarifier son message aux passagers et à l’équipage, rapportent les médias.

Qui plus est, les responsables ont tenu à souligner qu’ils cherchaient à ce que tous leurs invités se sentent bien et à l’aise pendant leur croisière. Or, cela pourrait être ruiné par la présence de personnes portant des vêtements à la symbolique insultante ou provocatrice.

«Comme d'autres lignes de croisière, nous avons depuis longtemps instauré quelques directives fondamentales concernant la tenue, et nos hôtes les respectent et comprennent que nous sommes une entreprise axée sur la famille», rappelle la fiche.