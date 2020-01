«Prostitution haut de gamme»: les stars d’Instagram deviennent des cibles privilégiées

Des instagrameuses britanniques populaires ont assuré à l’antenne de la BBC que le réseau social s’est transformé en «catalogue» pour hommes riches. Ils y choisissent de plus en plus souvent l’une d’entre elles pour avoir des rapports sexuels en échange d’argent.

Comme l’a raconté Tyne-Lexy Clarson, instagrameuse aux 420.000 abonnés, dans l’émission d'actualité Victoria Derbyshire de la BBC, elle n’avait que 19 ans lorsqu’elle a reçu sa première proposition. La somme proposée était supérieure à 23.000 euros pour ce qu’elle qualifie de «prostitution haut de gamme».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tyne-Lexy (@tyne_lexy_clarson) le 8 Déc. 2019 à 6 :20 PST

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tyne-Lexy (@tyne_lexy_clarson) le 20 Déc. 2019 à 11 :24 PST

La jeune femme a indiqué qu’après son apparition dans l’émission de téléréalité britannique «Love Island», la somme a augmenté. Une agence l’a contacté pour lui propoer plus de 50.000 euros pour cinq nuits à Dubaï. Tyne-Lexy Clarson a refusé.

«C’est une prostitution haut de gamme, ça fait peur de penser que s’ils m’avaient envoyé un message, ils l’avaient probablement envoyé à des milliers de belles filles sur Instagram», confie-t-elle.

Plus de 100.000 d’euros par an

Une autre instagrameuse, Rosie Williams, 840.000 abonnés, dit avoir également reçu des offres similaires. Une fois, on lui a proposé plus de 100.000 euros par an, en plus de vêtements et de sacs, pour devenir la compagne d’un homme à Dubaï.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rosie Anna Williams (@rosieawilliams) le 17 Déc. 2019 à 12 :58 PST

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rosie Anna Williams (@rosieawilliams) le 20 Déc. 2019 à 8 :57 PST

D’après la BBC, les messages adressés aux influenceuses sont envoyés soit par les hommes eux-mêmes soit par leurs agents.

Interrogé par la chaîne, l’agent de célébrités Rob Cooper a affirmé qu’outre les femmes, des hommes aussi étaient ciblés.

«Je dirais qu’un influenceur de haut niveau ou une star de téléréalité reçoit ces messages tous les jours», a-t-il résumé.