Des centaines de personnes rejoignent la «grande promenade» d’un chien mourant – photos

Apprenant que son cocker spaniel anglais âgé de sept ans était atteint d’un cancer très agressif et que le traitement ne le soignait pas, sa propriétaire a décidé de lui organiser une Grande promenade mémorable. Plus de 350 personnes ont rejoint cet événement, relate The Sun.

Une habitante de Belfast, en Irlande du Nord, a voulu organiser une dernière promenade mémorable à son cocker spaniel anglais à qui il a été diagnostiqué une forme agressive de cancer et auquel les vétérinaires ne donnent plus que quelques semaines à vivre. Mais elle ne s’attendait pas à ce que plus de 350 personnes lui répondent qu’elles viendront à l'évènement, relate le quotidien britannique The Sun.

Le chien de 7 ans, baptisé Marley, a soutenu sa maîtresse après la perte tragique de son enfant, la mort de son père, la rupture d'une relation de dix ans et la lutte contre le stress post-traumatique. Ashleigh Murray a ainsi raconté que son fidèle compagnon avait toujours été à ses côtés au cours de ces périodes difficiles.

Et maintenant, Marley a contracté une maladie mortelle. Après que le traitement s’est révélé inefficace, il ne reste à l’animal que quelques semaines à vivre, selon les estimations des vétérinaires.

La dernière promenade d’un cocker

Alors, la propriétaire a décidé d'organiser une dernière balade à Marley. Elle a créé un événement sur Facebook. Tout d'un coup, plus de 350 personnes ont répondu à Mme Murray, exprimant leur volonté de se joindre à eux.

En conséquence, plusieurs centaines d'amoureux des animaux se sont joints à la promenade de Murray et Marley, au Crawfordsburn Country Park. Beaucoup d'entre eux sont venus avec leurs chiens. Ashleigh Murray a été étonnée du nombre de personnes qui ont voulu la soutenir. Elle a également récolté des dons pour un total de près de 600 livres sterlings (soit environ 710 euros) pour une association de protection des animaux.