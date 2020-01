Les clichés du photographe d’Hitler sur la signature du pacte Molotov-Ribbentrop seront mis aux enchères

Les photos de la signature du traité de non-agression entre l'Allemagne et l'Union soviétique, communément appelé pacte Molotov-Ribbentrop, signé le 23 août 1939, seront mis aux enchères à Moscou le 30 janvier avec un prix de départ de 40.000 roubles (environ 580 euros).

L’auteur des clichés est le photographe personnel d’Hitler, Heinrich Hoffmann. Le lot est déjà présent sur le site de la maison d'enchères Litfund.

«Signature du pacte de non-agression entre l'URSS et l'Allemagne (le pacte Molotov-Ribbentrop) en août 1939. Staline, Molotov, Ribbentrop, le comte Friedrich-Werner von der Schulenburg, Chapochnikov, Chkvartsov et les autres sont présents sur les clichés. Les photos de la remise des lettres de créance à Hitler par le nouvel ambassadeur d'URSS en Allemagne A.Chkvartsov en septembre 1939, de l'arrivée du nouvel ambassadeur d'URSS en Allemagne Dekanozov à la gare de Berlin, de portraits de W.Churchill, J.Staline, Harriman et Molotov. Estimées à 40.000-42.000 roubles», selon la description du lot.

Les autres objets historiques proposés aux enchères

En outre, six dessins de l'écrivain et artiste russe Alexeï Remizov seront mis aux enchères pour un prix de départ de 1,6 million de roubles (23.300 euros), ainsi qu’une photo avec un autographe du plus célèbre médium soviétique Wolf Messing, les photos des funérailles de Vladimir Maïakovski et la première édition du Chien des Baskerville d’Arthur Conan Doyle.

Ceux qui le souhaitent pourront également acheter l'une des éditions les plus luxueuses de Faust de Johann Wolfgang von Goethe, de la bibliothèque personnelle de Maïa Plissetskaïa, à qui le livre a été offert à l’occasion du 175e anniversaire du théâtre Bolchoï en 1951.