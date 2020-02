La dernière mise à jour d’Android semble avoir «cassé» les appareils Sony

Les propriétaires de smartphones Sony semblent avoir peu apprécié la dernière mise à jour d’Android. Le portail spécialisé Android Police fait état de nombreuses plaintes concernant des pannes de leurs téléphones après cette dernière installation.

Appareils concernés

La mise à jour Android 10 a affecté les smartphones Xperia XZ2 et Xperia XZ3, sortis en 2018, et les appareils phares Xperia 1 et Xperia 5, sortis en 2019. Les utilisateurs dénoncent de nombreux problèmes, notamment la lente animation de l'interface, la longue sortie de l'appareil du mode veille et un dysfonctionnement du capteur d'empreintes digitales.

Dans certains cas, les smartphones Xperia XZ2 et Xperia XZ3 refusent de faire tourner plus d'une application à la fois et peuvent redémarrer après une erreur critique. Les rapports des utilisateurs mentionnent également des problèmes liés à la surchauffe de l'appareil et à une diminution de l’autonomie de la batterie.

Selon Android Police, des propriétaires de smartphones Sony ont dénoncé les bugs sur le forum officiel de la marque ainsi que sur Reddit.

D’après plusieurs propriétaires, ces problèmes ont commencé après le passage sur Android 10, qui est disponible depuis décembre 2019. Le portail a conseillé aux utilisateurs de revenir à Android 9 et d'attendre une version stable du système d'exploitation.