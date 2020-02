Des chiens sauvages s’évadent et sèment le chaos dans une réserve animalière

Douze chiens sauvages ont profité de la tempête Ciara qui a frappé de plein fouet le Royaume-Uni pour s’échapper de leur enclos et chasser sans limite dans une réserve.

Une meute de chiens sauvages s’est échappée de son enclos dans un parc animalier de l’ouest de l’Angleterre, conduisant à la mort de 16 autres animaux, relate Sky News.

La scène s’est produite dans le comté de Worcestershire, le week-end dernier, lorsque la tempête Ciara a balayé le Royaume-Uni. Les vents violents ont endommagé les portes de l’enclos où vivaient 12 de ces prédateurs.

Ces derniers sont parvenus à pénétrer dans une réserve voisine aux premières heures du 9 février et ont tué six daims persans et 10 mouflons à manchettes.

Une porte-parole du parc a indiqué que le périmètre du parc n’avait pas été endommagé, excluant tout risque pour la sécurité publique. Elle a ajouté que les prédateurs avaient été attrapés et remis dans leur enclos sans qu’aucun d’entre eux ne soit blessé.

La porte-parole a ajouté que les employés du parc étaient très attachés à leurs animaux, les événements les ayant beaucoup attristés.

Tempête Ciara

Ciara a fait depuis dimanche 9 février au moins huit morts en Europe et plusieurs blessés, entraînant sur son passage des centaines d'annulations de vols et de trains et privant des milliers de foyers d'électricité.