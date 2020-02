Entre 40 et 70% de l’humanité sera infectée par le coronavirus dans l’année, alerte un chercheur de Harvard

Au cours de l’année à venir, entre 40 et 70% des humains seront infectés par le coronavirus, a annoncé au magazine The Atlantic l’épidémiologiste Marc Lipsitch, de l’université américaine de Harvard.

L’épidémiologiste Marc Lipsitch, de l’université américaine de Harvard, a donné sa vision quant à la propagation du coronavirus à travers le monde et quant au nombre de personnes qu’il pourrait toucher, annonce le magazine The Atlantic dans un article du 24 février.

«Il est probable que beaucoup souffriront d'une maladie bénigne ou seront asymptomatiques», a-t-il déclaré. C’est comme avec la grippe qui est dangereuse pour des personnes atteintes de problèmes de santé chroniques ou des personnes âgées. Dans la plupart des cas, les soins médicaux ne sont pas nécessaires, précise le magazine.

Le chercheur prévoit qu'au cours de l'année à venir, entre 40 et 70 % de la population mondiale sera infectée par le Covid-19. Mais, selon lui, cela ne signifie pas que tous auront à subir des conséquences graves.

En outre, comme l’a indiqué le spécialiste, le coronavirus ne pourra pas «être maîtrisé».

«Je pense que le résultat probable est qu’il [le coronavirus, ndlr] ne sera finalement pas maîtrisé.»

Plus de 2.700 morts en Chine

L'épidémie apparue en décembre dans le centre de la Chine a déjà atteint un pic dans ce pays, où elle a contaminé quelque 78.000 personnes dont plus de 2.700 sont mortes, ont indiqué le mercredi 26 février les autorités chinoises, selon l’AFP.

Elle touche de plus en plus de pays, y compris en Europe: la maladie Covid-19 concerne désormais, Chine mise à part, plus d'une trentaine d'États où elle a fait plus de 40 morts et contaminé environ 2.500 individus.