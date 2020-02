Un chihuahua obèse entame un régime et recommence à marcher – images

En prenant de l’âge, un petit chihuahua a pris tellement d’embonpoint qu’il ne pouvait presque plus marcher et devait être transporté dans un chariot. Mais un régime spécial a fait des miracles.

Un sympathique chihuahua nommé Cleatus a commencé avec l’âge à prendre du poids. Il mangeait de plus en plus et aimait de moins en moins se promener, relate le Daily mail. Le petit chien a commencé à grossir à 12 ans et peu après, il pesait plus de 14 kilos et ne pouvait plus marcher tout seul, devant être chargé sur un chariot.

À un moment donné, ses propriétaires ont décidé de se montrer fermes et l'ont emmené chez le vétérinaire. Ce dernier a établi que le petit animal avait une maladie de la thyroïde, ce qui avait contribué à sa prise de poids, et lui a prescrit des médicaments assortis d’un régime spécial.

Cleatus the #Florida chihuahua weighed 33 pounds, so fat he couldn't walk. But then the vet put him on a strict diet and he dropped 14 pounds. https://t.co/Mv7xJ6wDNQ — Craig Pittman (@craigtimes) February 26, 2020​

La maîtresse de Cleatus a déclaré au journal que le petit animal avait eu du mal à accepter que la nourriture ne lui serait plus accessible qu’à des heures définies et non plus tout au long de la journée.

Obese chihuahua who loved eating food from the bin was so heavy he couldn't walk https://t.co/TzWT3Bzf5s via @MetroUK — emma (@emma222emma) February 27, 2020​

Mais il semble que les efforts déployés aient donné des résultats. Aujourd’hui, le chihuahua ne pèse qu’un peu plus de 7 kilos et ses propriétaires constatent qu’il est très joyeux et actif malgré son âge avancé.