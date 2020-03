Un Britannique sur quatre souhaiterait que l’empire colonial existe encore

Un sondage publié ce mercredi montre qu’un quart des Britanniques et des Hollandais aimerait qu’il existe encore une empire colonial. Une nostalgie qui fluctue selon la tendance politique, et qui touche moins les Français.

Un sondage réalisé par la société YouGov revient sur la question coloniale, et tente de prendre la température auprès des citoyens de huit pays ayant eu un empire à un moment ou un autre de leur Histoire.

Ces pays sont le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, la Belgique, l’Italie, le Japon, l’Allemagne et les Pays-Bas.

Parmi ces derniers, les Britanniques et les Hollandais semblent être les plus nostalgiques. À la question «Souhaiteriez-vous encore avoir un empire colonial?», les Britanniques répondent «oui» à 27% et les Néerlandais à 26%. Les Français sont plus sceptiques, avec 17% de réponses positives.

Entre honte et fierté

De même lorsqu’on leur demande s’il y a de quoi être fiers ou honteux de leur ancien empire colonial, les Néerlandais ont l’opinion la plus tranchée. Ils sont 50% à répondre qu’il y a de quoi être fier, contre 32% pour les Britanniques et 26% pour les Français. Les Allemands, avec leur empire qui n’a duré que de 1871 à 1918, ferment la marche avec 9%.

«Cela ne veut pas dire que les Européens ont tendance à avoir honte de leurs empires. L’émotion dominante a tendance à être l’indifférence», précise YouGov.

La tendance politique entre en jeu

Les réponses des sondés varient également avec l’opinion politique, en tout cas pour les Britanniques qui ont été interrogés en fonction de leur vote sur le Brexit. Ainsi, 50% des pro-Brexit se disent fiers de leur ancien empire, mais cette proportion tombe à 20% pour les «Remainers». Les résultats varient également selon la couleur politique des sondés, les conservateurs étant plus enclins à la nostalgie vis-à-vis de l’empire colonial que les travaillistes.