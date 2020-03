Elle trouve un gigantesque python albinos sur son porche - photos

Un python albinos de plus de quatre mètres a été découvert par une Australienne sur le porche de sa maison. Elle a dû faire appel à un spécialiste qui a reconnu avoir capturé le plus grand serpent de ses 26 ans de carrière.

Une résidente de la ville d’Oxenford, dans le Queensland, a découvert un énorme python albinos sur son porche lundi 23 mars, rapporte CNN.

Elle a rapidement contacté un spécialiste pour que soit évacué ce serpent de plus de quatre mètres de long et pesant 50 kg.

L’homme a indiqué à CNN que c’était le plus grand qu'il ait attrapé en 26 ans de carrière.

Un python domestique

Le spécialiste a souligné que ce type de reptile ne vivait jamais dans la nature.

«Il a été gardé en captivité toute sa vie», a-t-il dit en le décrivant comme un «géant gentil».

D’après le média, le python a été remis aux autorités locales pour que ses propriétaires soient recherchés.

C'est l'une des plus grandes espèces de serpents sur la planète: leur longueur peut atteindre cinq mètres et ils peuvent peser jusqu'à 50 kg. Le plus grand représentant jamais découvert de cette espèce mesurait près de six mètres de long.