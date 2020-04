Adopté, ce chien devient méconnaissable en un mois et demi - photo

Deux photos du même chien, prises avec un mois et demi d’écart, ont étonné les internautes de passage sur le site Reddit, montrant comment des soins et de l’amour ont transformé cet animal qui avait été abandonné.

Une jeune fille a publié sur Internet deux photos du chien qu’elle a adopté, prises avec un mois et demi d’écart, pour illustrer comment l’animal a changé depuis qu’elle l’a recueilli.

En effet, le chien de la deuxième photo est méconnaissable. Un coup de chance, des soins et de l'amour l’ont transformé.

Sa nouvelle maîtresse a également raconté comment le chien a intégré sa famille. Un matin, elle a trouvé le quadrupède aujourd’hui appelé Arthur non loin de chez elle. Il n’avait plus que la peau sur les os. Elle n’a pas pu le laisser seul car, d’après son apparence, il aurait pu mourir bientôt. Elle a décidé de le prendre avec elle, sachant que c'était la meilleure chance de le sauver. Bientôt, il pesait déjà sept kilogrammes au lieu de cinq à environ six mois.

Maintenant il court, joue, fait tout ce qu'un chien normal fait. En outre, la jeune fille a confié que l’autre chien de la famille, âgé de quatre ans, apprécie également le nouveau venu.

«Il est très bien et heureux dans sa nouvelle famille», a-t-elle écrit.

Cette publication montrant à quel point le chiot avait changé en un mois et demi est devenue l'heure de gloire d'Arthur: en une journée, elle a récolté 4.000 j’aime et beaucoup de commentaires.