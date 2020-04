Une étude fait la lumière sur la meilleure place dans l’avion

C’est le siège de la 7e rangée près du hublot qui a été reconnu comme étant le meilleur dans l’avion, révèlent une étude réalisée par EasyJet.

Menée auprès de plus de 10.000 clients, l’enquête, citée par The Express, a permis d’établir que la majorité des sondés (59%) préféraient s’assoir près du hublot, tandis que 39% favorisent la place près du couloir, car elle permet de ne pas déranger les autres. La place au milieu n’a été appréciée que par 3% des personnes interrogées.

Les rangées de prédilection

Ce sont les 6e et 7e rangées qui se sont avérées être les plus appréciées par les voyageurs. Quant au siège, c’est le 7F, situé à droite près du hublot, qui est le plus apprécié.

Le 19C, situé au milieu de l’avion, est quant à lui le moins populaire.