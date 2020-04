Converti à l’islam, un ancien candidat de Koh-Lanta offre un pèlerinage à la Mecque à ses abonnées – vidéo

Mach’Allah ce que tu as fais Dylan pour moi et ma famille c’est un cadeau yénorme tous Musulman rêverai de poser un pied dans le meilleur endroit du monde et tu réalise le rêve de toute une famille😭. Que Dieu te préserve, et te récompense tel que tu le mérites 😭❤️🙏🏾. pic.twitter.com/6ClyNiwcOs