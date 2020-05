Un ours qui tentait de voler une voiture devient la star d’une vidéo

Des voleurs de voitures, ça existe et en grand nombre. Toutefois, une vidéo publiée récemment sur les réseaux sociaux prouve que parfois certains voleurs peuvent sortir du lot. En effet, une Mercedes garée au bord de la route a failli être la proie… d’un ours.

C’est un voleur improbable qui a presque réussi à voler un véhicule. Et même si son entreprise n’a pas abouti, son aventure a été filmée.

L’auteur des images voit s’approcher un ours qui aperçoit le véhicule et descend rapidement pour voir de plus près.

«Ours, rentre chez toi!», lui lance un témoin de la scène.

Mais l’animal n’entend pas ou feint de ne pas entendre. Il s’approche du véhicule et se dresse sur ses pattes de derrière pour jeter un coup d’œil à l’intérieur en s’appuyant sur la portière. Avant de découvrir que cette dernière est ouverte.

«L'audace... Avez-vous jamais vu un ours essayer de voler une voiture?», a écrit l’auteur de la vidéo.

Se serait-il installé comme passager sur la banquette arrière? Aurait-il tenté de repartir au volant?

Les ours, stars de vidéos

Personne ne le saura, étant donné que les humains qui observaient et filmaient la scène se sont mis à hurler , laissant l’animal perplexe. Il est possible de voir l’ours hésiter, puis reculer, toujours sur les pattes de derrière, avant de reprendre sa posture habituelle et de s’enfuir dans les bois, étonné sans doute que sa curiosité ait suscité une réaction si animée.

Il faut dire que les animaux, notamment les ours, figurent souvent sur les vidéos largement diffusées sur Internet. Ainsi, un ours qui a été filmé par un agent de sécurité d’un centre commercial dans le Minnesota fermé en raison de la crise sanitaire dans le pays, regardait par la fenêtre de Noodles & Co, un restaurant servant des pâtes encore ouvert.

En Pologne, un ours a failli être noyé au zoo par un visiteur ivre qui s’était retrouvé dans son enclos. Heureusement pour l’humain, l’animal avait passé une partie de sa vie dans un cirque et était habitué aux bipèdes, mais en est sorti «très stressé».