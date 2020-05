Un singe agressif fait fuir une présentatrice en direct – vidéo

Les rencontres avec des animaux sauvages risquent toujours de se transformer en expérience effrayante et potentiellement dangereuse. Les téléspectateurs de la chaîne égyptienne Al Hayat ont été témoins de l’attaque d’un singe qui s’en est pris à une animatrice en pleine interview.

Elle ne l’a pas vu arriver

Selon l'édition locale d'El Watan, la présentatrice Lobna Asal était en train d’interviewer l'acteur égyptien Ibrahim El-Samman. L'artiste n'est pas venu seul dans le studio, il était accompagné d’un singe avec lequel il avait récemment joué dans un film.

Pendant que l’acteur et l’autre présentateur conversaient, la femme gardait le singe sur ses genoux et le caressait. Quelques minutes plus tard, elle a déposé l'animal au sol et a commencé à jouer avec lui.

À un moment donné, le singe l’a attaquée. Sous l’emprise de la peur, l’animatrice a crié et a essayé de repousser le singe, et s'est finalement enfuie du studio.