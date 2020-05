Un mannequin de L'Oréal défiguré par son chien - vidéo

Aleksandra Prykowska, mannequin et actrice polonaise de 33 ans, a été attaquée et mordue au visage, le week-end dernier, par le chien qu’elle avait adopté quelques mois auparavant à Varsovie. La jeune femme, qui a notamment travaillé pour L’Oréal, a failli perdre un œil.

Elle a partagé cette histoire sur Instagram, en affirmant que le refuge lui avait menti au sujet du passé de l’animal dont elle a dû se séparer. Le chien avait en effet un passé difficile et avait souffert d'un cancer, précise le Daily Mail.

«J’ai eu un accident et j’ai dû prendre la décision la plus difficile de ma vie», a-t-elle écrit en légende d’une photo, supprimée par la suite, de son visage défiguré. «Je suis en vie et on me soigne. Je ne peux tout simplement pas travailler dans cet état actuel. Il y a des situations dans la vie qui nous changent à jamais.»

Le refuge pointe du doigt les «erreurs» du mannequin

L’actrice a également dit avoir peur qu’une autre personne ne soit blessée par le chien qui, selon elle, avait aussi mordu la fille de son voisin et la femme de l’ancien propriétaire, avant qu’il n’arrive au refuge. «On ne peut pas cacher des faits aussi importants sur son passé. C’est un bon chien, mais il a besoin de soins professionnels particuliers», a-t-elle indiqué.

Ses accusations ont déplu au refuge, qui a rétorqué qu’Aleksandra Prykowska n’avait jamais mentionné de problème avec le chien. Selon le refuge, cette histoire est le résultat de la mauvaise garde d'un chien au passé difficile. Les spécialistes disent qu’elle a commis «un certain nombre d'erreurs». En outre, le refuge dit lui avoir proposé un soutien comportemental gratuit mais que la nouvelle propriétaire n'avait jamais rien signalé de troublant depuis l'adoption.