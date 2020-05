Un ours blesse deux hommes en pleine rue, la foule le tue

Un ours lippu s'est introduit dans un village indien, effrayant les habitants. Parmi ceux qui ne se sont pas enfuis, deux hommes ont été blessés. Furieux, les autres ont attaqué l'animal armés de bâtons et de pierres, indique The Times of India.

La foule a tué un ours lippu dans l’État indien du Télangana. L’animal se promenait à travers le village. Une fois que le plantigrade a été aperçu, les habitants se sont précipités vers les endroits sécurisés, relate The Times of India.

Or, tout le monde n'a pas réussi à se mettre à l'abri. L'ours a attaqué et blessé deux hommes restés dans la rue. Le service forestier a envoyé des gardes-chasse sur les lieux, mais les villageois n'ont pas voulu attendre.

Armés de bâtons et de pierres, ils se sont attaqués à l'animal qui a succombé à ses blessures. Les deux blessés ont été emmenés à l’hôpital.

Ours lippu

C'est une espèce répandue dans les zones forestières de l'Inde, du Pakistan, de l'Himalaya et du Sri Lanka. L'ours lippu se nourrit très bruyamment, principalement d’insectes, surtout de termites, ainsi que de larves et de végétaux. Il a pour particularité anatomique de longues lèvres mesure entre 1,4 et 1,9 mètre de haut et pèse de 55 à 140 kilogrammes.

De caractère paisible, il peut devenir menaçant s’il est pris au dépourvu. De telles rencontres surprises ont été la raison de multiples victimes ou blessés.