À Wuhan, un chien refuse de quitter l’hôpital ignorant que son maître est mort – photos

Le maître chinois d’un petit chien tombé malade au mois de février et il lui a été diagnostiqué une pneumonie coronarienne, ce qui a entraîné son hospitalisation. Son compagnon à quatre pattes l’a suivi et est resté à l’attendre devant l’hôpital, à Wuhan, d’où l’épidémie de Covid-19 a essaimé en décembre dernier, fait savoir l’Oriental Daily. Malheureusement, son maître ne s’est pas rétabli et est décédé. Ignorant qu’il ne reviendrait pas, le canidé a patiemment attendu, refusant de s’en aller.

Lorsque, début avril, la patronne de l’épicerie près de l’hôpital a constaté que le chien n'était toujours pas parti, elle l'a baptisé Xiaobao, Petit trésor, et a commencé à s’occuper de lui.

De nombreux soignants et patients ont vu Xiaobao attendre chaque jour son propriétaire et l’ont même décrit comme «une version réaliste» de Hachiko, ce chien de race Akita devenu célèbre pour avoir, pendant près de dix ans, attendu son maître tous les jours, à la gare, après la mort de ce dernier. La propriétaire du magasin a essayé de ramener Xiaobao chez elle pour l’adopter, mais le chien est retourné à l'hôpital.

À la recherche d’un nouveau foyer

Chaque fois qu'un étranger entre dans l’épicerie, Xiaobao l'examine attentivement, a-t-elle raconté au journal.

«Bien que Xiaobao ne puisse pas parler, nous comprenons qu'il est toujours à la recherche de son maître», a-t-elle confié.

Toutefois, comme les normes sanitaires n’autorisent pas les animaux dans le magasin et parce que certains patients pourraient avoir peur du chien, Xiaobao ne pouvait pas rester. La propriétaire de l’épicerie a alors appelé une association de protection des animaux pour trouver un nouveau foyer au petit chien.

En voyant arriver les représentants de l’association, Xiaobao a eu peur, mais ceux-ci, pour gagner la confiance de l’animal, ont passé environ une demi-heure à jouer avec lui en plein milieu du magasin. La relation établie, le chien leur a permis de le prendre en laisse et les a suivi.