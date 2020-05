Muet et en fauteuil roulant, il braque une bijouterie en se servant de ses pieds - vidéo

Une attaque à main armée pour le moins inhabituelle a eu lieu lundi 25 mai dans la ville brésilienne de Canela, capitale de l'État du Rio Grande do Sul. Un homme de 19 ans, muet et en fauteuil roulant, a tenté de braquer une bijouterie à l’aide de... ses pieds, relate le Jornal NH qui joint également la séquence tirée d’une caméra de surveillance.

La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux brésiliens.

«Donnez-moi tout l'argent»

Le malfrat étant muet, il a utilisé ses pieds pour présenter au commerçant une note écrite afin de réclamer la caisse, d'après le Jornal NH. Le papier disait: «Donnez-moi tout l'argent et n’attirez pas l'attention».

Cadeirante preso por assaltos em canela era mudo e apresentava esse bilhete para assaltar! pic.twitter.com/8JzKU1wPIu — Carlos Lacerda (@reporterlacerda) May 26, 2020

Puis, le malfaiteur a sorti une arme à feu et l’a pointée sur l’homme. Au grand dam du délinquant, un passant a vu la scène et immédiatement appelé les forces de l’ordre qui se sont rendues sur place et ont interpellé le braqueur, indique le quotidien. Il est à noter que l’arme en question était factice.