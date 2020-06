Cette conduite des passagers qui irrite les personnels de bord pendant la pandémie

De la négligence des règles d’hygiène à la remise des déchets sans prévenir, des hôtesses et stewards de plusieurs compagnies aériennes ont raconté à Insider les mauvaises habitudes des passagers qui voyagent pendant la pandémie de coronavirus.

Malgré la mise en place de règles visant à maintenir le personnel de cabine et les passagers autant que possible en sécurité face au Covid-19, hôtesses et stewards constatent des comportements inquiétants chez les voyageurs.

Dans une interview accordée à Insider, des agents de bord de différentes compagnies aériennes américaines ont partagé ces habitudes qui mettent en danger les passagers de l’appareil.

Ils refusent de porter un masque

Ainsi, certains voyageurs enlèvent leur masque, refusent catégoriquement d'en porter un ou ne le portent pas correctement:

«[Ils le mettent] sous leur nez. C’est inutile», fait valoir une hôtesse de l’air basée à New York.

Elle explique qu’en le retirant et donc en le touchant avec ses mains, les chances de contamination sont élevées.

«Il y a toujours cette [personne] qui pense que les règles ne s'appliquent pas à elle», ajoute-elle.

Ils négligent les règles d’hygiène

Certains passagers ne respectent pas les règles d’hygiène malgré les précautions prises, poursuivent des personnels de bord. Des voyageurs peuvent se déplacer tout au long d'un vol et enlever leur masque pour toucher leur visage et diverses surfaces.

Certaines personnes ne se lavent pas les mains après avoir utilisé les toilettes. Certes «ceaucoup plus avant le Covid-19, mais toujours maintenant», insiste une hôtesse de l’air basée à Minneapolis.

Ils demandent trop souvent l’enlèvement des déchets

Une demande qui augmente la fréquence des contacts et par conséquent le risque de propagation des infections, mettent en garde des hôtesses et stewards. Ils conseillent aux passagers de les garder et de les remettre au moment prévu.

Enfin, ils précisent qu’il ne faut pas s’attendre à ce que les avions soient vides malgré la pandémie.

«Ce sont vraiment les choses simples qui vont nous sauver tous. Lavez-vous les mains, traitez tout le monde avec bonté et ne criez jamais contre votre agent de bord», conclut l’hôtesse de l’air de New York.