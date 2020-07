Une McLaren très rare appartenant à un ancien pilote de Formule 1 détruite dans un accident près de Monaco – photos

L’ancien pilote de Formule 1 Adrian Sutil a eu un accident avec sa McLaren Senna LM à proximité de Monaco, a rapporté The Drive. Cette voiture n’ayant été produite qu’à 20 exemplaires dans le monde, il n’en reste désormais plus que 19.

La McLaren Senna LM, une hypercar extrêmement rare, compte désormais un exemplaire de moins après la destruction de l’une d’elles près de Monaco entre le 25 et le 26 juillet, a relaté le site d’actualité automobile The Drive. Son propriétaire n’est autre que l’Allemand Adrien Sutil, pilote de Formule 1 entre 2007 et 2014.

Des photos et une vidéo du véhicule lourdement endommagé ont été publiées sur Reddit et ont fait le tour des réseaux sociaux. Aucune information n’a toutefois été communiquée sur l’état dans lequel se trouve le conducteur, ni même s’il s’agissait bien d’Adrian Sutil. D’après le site Turbo, il aurait perdu le contrôle lors d’un virage et terminé sa course dans un poteau.

Le pilote avait déjà eu un accident il y a quelques années à Monaco, cette fois à bord d’une Formule 1, ont souligné des internautes. Il a notamment roulé pour les écuries Midland, Spyker, Force India ou encore Sauber. Il affiche une carrière plutôt mitigée, n’ayant jamais pu faire mieux qu’une quatrième place au Grand Prix d’Italie en 2009.

Une voiture extrêmement rare

La McLaren Senna LM n’a été construite qu’à 20 exemplaires dans le monde, a précisé The Drive, car uniquement réservée aux clients les plus fidèles et aisés, dont faisait partie l’ancien pilote professionnel. Cette hypercar est équipée d’un moteur quatre litres et compte pas moins de 800 chevaux. Elle est ainsi capable d’atteindre les 100 kilomètres par heure en 2,8 secondes, avec une vitesse maximale de 340 kilomètres à l’heure, bien qu’elle ait été conçue pour rouler sur la voie publique.