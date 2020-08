Les dangers des pommes identifiés par des chercheurs

En raison de leur forte valeur énergétique, la consommation excessive de pommes est déconseillée pour les gens atteints de diabète et d’obésité. De plus, les variétés acides de ce fruit peuvent abîmer l’émail des dents et sont à éviter pour ceux souffrant d’une gastrite chronique, rapportent une endocrinologue et un nutritionniste à Sputnik.