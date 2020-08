L'acteur Chadwick Boseman, star de Black Panther, est décédé à 43 ans

Chadwick Boseman, propulsé star grâce à Black Panther, s’est éteint à 43 ans. Il souffrait d'un cancer du colon.

«Incarner le roi T'Challa dans Black Panther avait été le grand honneur de sa carrière», a affirmé sa famille dans un communiqué publié sur ses comptes sur les réseaux sociaux. «Il est mort chez lui, entouré de sa femme et de sa famille», ajoute le texte.

​«C'était un vrai combattant»

Diagnostiqué avec un cancer du colon en 2016, Chadwick Boseman n'avait jamais publiquement parlé de son état et avait continué à tourner tout en subissant «d'innombrables opérations et chimiothérapie», a encore précisé sa famille.

«C'était un vrai combattant. Chadwick a persévéré à travers tout cela», ont ajouté ses proches dans le communiqué.

Avec Black Panther, sorti en 2018, Boseman était devenu un super-héros. Réalisé par Ryan Coogler, le film avait rassemblé un casting d'acteurs noirs parmi les plus prisés d’Hollywood (l'oscarisée Lupita Nyong'o, Angela Bassett, Forest Whitaker, Daniel Kaluuya) et bénéficiait d'un budget de production et de promotion faramineux.

Plus d'un milliard de dollars de recettes

Le film raconte le combat mené par le roi T'Challa pour défendre sa nation du Wakanda.

Nominé pour l'Oscar du meilleur film, une première pour une adaptation de comics, et encensé par la critique, Black Panther avait généré plus d'un milliard de dollars de recettes au box-office.