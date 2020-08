En Chine, un chien remarque un chat affamé et lui offre sa boulette de viande – vidéo

Quand un chat et un chien se croisent, la relation dégénère très souvent. Ces deux espèces sont devenues le symbole de la haine mutuelle et l’expression «comme chien et chat» nous fait croire que les deux animaux de compagnie préférés de l’Homme sont des ennemis irréconciliables. Ce qui n’est pas toujours le cas, à en juger d’après cette vidéo.