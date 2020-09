Elle manque d’être renversée par une voiture mais survit grâce à un heureux hasard - vidéo

Des images spectaculaires ont été filmées par des caméras de surveillances à Sydney, en Australie. Quelques instants après qu’une femme s’est mise à l’écart d’un arrêt de bus, une voiture s’est brusquement encastrée dedans.

En attendant son transport en commun, elle a posé son cabas et ses sacs près d’un poteau d’arrêt. Ensuite, la femme s’est retournée et a fait quelques pas en direction de la devanture d’un magasin. Quelques secondes plus tard, une voiture est sortie de route en percutant l’arrêt de bus et a fini sa course dans un mur de béton.

«J’étais en train de m’éloigner, puis j’ai entendu des bruits et je me suis retournée, a-t-elle confié à 9News. C’est très bizarre de revoir les images, de voir à quel point cela s’est passé si près».

Imaginant que «quelqu’un a veillé» sur elle à ce moment-là, la femme a affirmé à la chaîne de télévision avoir dorénavant besoin de trouver un sens à sa vie:

«Si je suis toujours là, c’est que je dois faire quelque chose de ma vie».

Âgé de 58 ans, le conducteur et sa femme qui était à bord de la voiture ont été transportés à l’hôpital par précaution, a précisé 9News.

Sauvetage insolite

En juin, un motard a été miraculeusement sauvé à Saint-Pétersbourg lors d’une violente collision survenue entre une moto et une voiture. Enregistrées par des caméras de surveillance, les images montrent que la moto a percuté le véhicule de plein fouet qui n’a pas respecté la priorité. Après le choc, le motard a volé dans les airs en effectuant un triple salto avant de tomber par terre.

L’homme s’en est sorti seulement avec une cheville cassée.