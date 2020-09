Une impressionnante tornade de feu filmée en Californie où les incendies font rage – vidéo

Un témoin a filmé la formation d’une tornade de feu en Californie, État américain en proie à d’immenses incendies qui ont ravagé de vastes territoires et tué au moins 35 personnes.

Un internaute a partagé sur les réseaux sociaux une vidéo réalisée le 10 septembre en Californie, État ravagé par de puissants feux de forêt.

Les feux de forêt continuent

Elle montre la formation d’une tornade de feu résultant de la fusion entre un incendie et une colonne d'air. La séquence a été publiée alors que les pompiers californiens se préparaient à un changement de temps pouvant entraîner des vents encore plus forts et donc attiser les dizaines d'incendies qui font toujours rage.

Le service météorologique national a émis un avertissement pour le nord de la Californie en vigueur jusqu'à lundi soir, car les vents forts et la faible humidité créent des conditions météorologiques propices aux incendies.

Près de 35 personnes ont été tuées par ceux-ci sur la côte ouest. Ils comptent parmi les pires jamais enregistrés en Californie.